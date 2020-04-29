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Нацкомиссия одобрила введение стимулирующих тарифов для облэнерго

Нацкомиссия одобрила введение стимулирующих тарифов для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 29 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем важность этой реформы, чтобы с одной стороны она не оказалась псевдо, но с другой – не была чрезмерной для всех потребителей. Мы только одобряем проект и готовы к обсуждению", – сказал на заседании глава нацкомиссии Валерий Тарасюк.

В частности, регулятор одобрил введение в тариф на передачу электроэнергии фиксированной ставки доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов. На старую базу активов предлагается ввести 1% доходности, на новую – 15%.

Для запуска RAB-тарифов необходимо внеси изменения в четыре предыдущих постановления Нацкомиссии.

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По словам Тарасюка, одобренные сегодня проекты решений были разработаны давно, в их разработке принимало участие Агентство США по международному развитию в Украине, Молдове и Беларуси (USAID).

Глава НКРЭКУ подчеркнул, что сегодняшнее решение – не финальная версия стимулирующего тарифа. Далее одобренные проекты решений должны пройти общественное обсуждение, на которое регулятор выделил месяц.

После этого, окончательный вариант постановлений НКРЭКУ снова должна одобрить и утвердить.

Согласно данным сайта Нацкомиссии, общественные обсуждения в 2020 году пока не планируются.

Автор: 

обленерго (325) електроенергія (4296) НКРЕКП (1445) Електрика (1240) RAB (19)


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