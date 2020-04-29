Аэропорты Украины за три месяца сократили пассажиропоток на 9%

Аэропорты Украины в январе-марте 2020 года, согласно оперативным данным, обслужили 4,025 млн пассажиров, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Государственной авиационной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов сократился в указанный период на 7,4% – до 3,631 млн человек.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-марте 2020 года украинские авиакомпании обслужили почти 1,954 млн человек, что на 17,3% меньше показателя за тот же период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 1,757 млн человек (сокращение на 17,1% к январю-марту 2019 года).

При этом за три месяца 2020 года украинские авиакомпании выполнили 16,9 тыс. коммерческих рейсов (сокращение составило 16,3%), в том числе международных – 14,2 тыс. (сокращение – на 14,5%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.