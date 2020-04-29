Беларусь впервые купила нефть у Саудовской Аравии

Беларусь впервые купила 80 тыс. тонн нефти сорта Arab Light с поставкой в порт Клайпеда в начале мая у национальной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Об этом сообщили в государственном концерне "Белнефтехим", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По данным системы слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon, танкер Ionic Astrapi партией нефти Arab Light объемом 80 тыс. тонн должен прибыть на терминал Klaipedos Nafta 11 мая.

Как отмечает агентство, поставка арабской нефти в Белоруссию произойдет, несмотря на восстановление поставок в республику сырья из РФ по нефтепроводу "Дружба", что может свидетельствовать о планах Минска продолжить политику диверсификации поставщиков сырья в условиях обвала мировых цен на углеводороды.

Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко уточнил, что Беларусь в мае планирует получить из России 1,13 млн тонн нефти, передает БЕЛТА.

"На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн т нефти. Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", – сказал Тищенко.

По его словам, в апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн тонн нефти.

"Из них 1,56 млн тонн – это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем – танкерные поставки и собственная добыча", – уточнил представитель "Белнефтехима".

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Как сообщалось, ранее в "Белнефтехиме" заявляли, что в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти.

В госконцерне подчеркивали, что на момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

При этом Беларусь также планирует продолжить в апреле поставки нефти через Украину.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны не договорились о новом соглашении.