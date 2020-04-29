Кабмин выделил Минздраву 100 миллионов на закупку ИВЛ украинского производства

Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, одобрило выделение Министерству здравоохранения 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге по итогам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За счет выделенных 100 млн грн будет возможно закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые отвечают необходимым техническим критериям и могут быть использованы для оказания помощи пациентам с COVID-19", – сказал Степанов.

По словам министра, предполагается, что это будут аппараты украинского производства.

"Они прошли все тестирования и сразу после закупки аппараты будут поставлены в наши больницы по всей стране", – уточнил Степанов.