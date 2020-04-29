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Разумков созвал внеочередное заседание Верховной Рады

Разумков созвал внеочередное заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 13:30 30 апреля во связи с требованием 159 народных депутатов.

Также по инициативе председателя Верховной Рады в 12:00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно повестке дня, на заседании депутаты рассмотрят вопрос применения особенной процедуры рассмотрения во втором чтении законопроекта о банках №2571-д (так называемый "антиКоломойский" законопроект).

Среди прочего, также планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, задействованных в работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью (№3329), законопроект о мероприятиях, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии (№2386), а также изменения в закон об Антимонопольном комитете (№3132).

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Автор: 

ВР (2901) законопроєкт (1687) Коломойський Ігор (1775) парламент (1966) Приватбанк (1786)


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