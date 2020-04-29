"Богдан Моторс" Гладковского получил 610 миллионов убытка за квартал

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", в январе-марте 2020 года получила чистый убыток в размере 610,3 млн грн, тогда как в первом квартале 2019 года ее чистая прибыль составляла 161,61 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно промежуточному отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход за этот период сократился на 39%, до 13 млн грн.

По данным отчета, компания получила почти 13 млн грн валовой прибыли (против 21,2 млн грн годом ранее), а убыток от операционной деятельности превысил 598 млн грн против прибыли 174,24 млн грн за январь-март 2019 года.

Обязательства компании к 1 апреля текущего года превышают 6 млрд грн, в том числе краткосрочный кредит банка – 4,5 млрд грн (срок погашения – конец 2032 года).

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей – корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Компания, по предварительным данным, завершила 2019 год с чистой прибылью 273 млн грн – в 10,6 раз больше, чем годом ранее, доход от реализации вырос почти вдвое, до 1 млрд 255 млн грн..

По состоянию на четвертый квартал 2019 года, в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,6425%), ООО "Мега Авто Логистик" (10,7368%), ООО "Богдан Индустрия" (9,4697%).

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей), коммерческих авто.