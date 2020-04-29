Власти запретили вылет самолета с украинскими заробитчанами в Великобританию

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменила рейс PS1118 Киев - Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, запрет на выполнение рейса поступил от авиационных властей за два часа до времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы, передает БизнесЦензор.

"Рейс должен был выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что рейс был организован по заказу работодателя, который обеспечил украинских граждан долгосрочными контрактами.

"В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроенными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться эвакуации в ближайшее время не будут потенциальными распространителями на территории Украины covid-19", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, ноукраинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".