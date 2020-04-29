"Укрзализныця" увеличила выплаты руководству компании на 80%

Выплаты вознаграждения 7 членам правления АО "Укрзализныця" в 2019 году выросли до 71,42 млн грн, по сравнению с 39,65 млн грн в 2018 году.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании за 2019 год, подтвержденная аудиторской компанией Ernst&Young, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в документе, вознаграждение членам правления состояло в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий.

Кроме того, на выплату вознаграждения семи членам наблюдательного совета "Укрзализныця" в 2019 году направила 43,43 млн грн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за 2018 год (19,14 млн грн).

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году получила 3 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн за 2018 год.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.