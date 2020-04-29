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Кабмин утвердил порядок работы единого счета для уплаты налогов

Кабмин утвердил порядок работы единого счета для уплаты налогов

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля утвердил порядок работы единого счета для уплаты налогов и сборов.

Об это говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Документ определяет механизм зачисления плательщиками средств на единый счет, перечисление средств с единого счета на бюджетные счета и возврата (учета) ошибочно и/или излишне зачисленных средств. Эффективное функционирование единого счета решит большое количество технических проблем при перечислении платежей, оптимизирует деятельность налоговых органов и упростит жизнь бизнесу.

Единый счет открывается в Казначействе на имя Госналоговой службы. Налогоплательщик сообщает о намерениях использования системы ГНС в электронной форме через электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий рабочий день после подачи заявки. Прекратить его использование - не ранее 1 января следующего года.

Через единый счет можно платить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, рентную плату, а также другие платежи, контроль за взиманием которых возложен на ГНС.

Однако он не используется для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта. Такое исключение связано с функционированием специальных систем электронного администрирования этих налогов. Кроме того, исключение касается и уплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Единый счет - это счет, открытый в Казначействе на имя Госналоговой службы, который может использоваться плательщиком для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, единого взноса и других платежей, контроль за взиманием которых возложен на ГНС.

Автор: 

Кабмін (7811) податки (2470) рахунки (244)


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