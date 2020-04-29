Кабмин утвердил порядок работы единого счета для уплаты налогов

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля утвердил порядок работы единого счета для уплаты налогов и сборов.

Об это говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Документ определяет механизм зачисления плательщиками средств на единый счет, перечисление средств с единого счета на бюджетные счета и возврата (учета) ошибочно и/или излишне зачисленных средств. Эффективное функционирование единого счета решит большое количество технических проблем при перечислении платежей, оптимизирует деятельность налоговых органов и упростит жизнь бизнесу.

Единый счет открывается в Казначействе на имя Госналоговой службы. Налогоплательщик сообщает о намерениях использования системы ГНС в электронной форме через электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий рабочий день после подачи заявки. Прекратить его использование - не ранее 1 января следующего года.

Через единый счет можно платить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, рентную плату, а также другие платежи, контроль за взиманием которых возложен на ГНС.

Однако он не используется для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта. Такое исключение связано с функционированием специальных систем электронного администрирования этих налогов. Кроме того, исключение касается и уплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Единый счет - это счет, открытый в Казначействе на имя Госналоговой службы, который может использоваться плательщиком для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, единого взноса и других платежей, контроль за взиманием которых возложен на ГНС.