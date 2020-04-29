БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 438 23

ПУМБ выплатит Ахметову 2 миллиарда дивидендов

ПУМБ выплатит Ахметову 2 миллиарда дивидендов

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направил на выплату дивидендов акционерам банка 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

Соответствующее решение было принято 28 апреля на общем собрании акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, акционеры банка приняли решение направить 1,5 млрд грн на увеличение уставного капитала банка, после чего он составит 4,78 мрлд грн.

Уточняется, что увеличение уставного капитала произошло путем повышения номинальной стоимости акций с 230 грн до 333,75 грн за счет капитализации части прибыли за 2018 год – в размере 1,01 млрд грн и за 2019 год – 0,47 млрд грн.

Кроме того, часть прибыли в размере 130,43 млн грн банк направил в резервный фонд.

В сообщении банка указано, что чистая прибыль финучреждения в 2019 году увеличилась на 29,6% по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году – до 2,6 млрд грн.

Читайте также: Банк Ахметова приостановил выдачу кредитов для населения

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) банки (7015) дивіденди (467) ПУМБ (75)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+12
Это тот, который - банкрот
показати весь коментар
29.04.2020 20:38 Відповісти
+10
Вчіться, лошари..
показати весь коментар
29.04.2020 20:14 Відповісти
+5
о! сєрєдня зарплата по Україні виросте втричі!!!
показати весь коментар
29.04.2020 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчіться, лошари..
показати весь коментар
29.04.2020 20:14 Відповісти
..и сидите дома))
показати весь коментар
29.04.2020 21:34 Відповісти
ага, рінат акадьомійов нє канчал
показати весь коментар
29.04.2020 22:59 Відповісти
а ви с двумя краснимі діпломамі заработалі токо лисіну, блізорукость і гєморрой
показати весь коментар
29.04.2020 23:02 Відповісти
Я как вижу, ты доволен тем, что эта тварь, с каждым днём всё богаче и богаче становится, ну-ну, тогда видно, кто ты такой есть.
показати весь коментар
30.04.2020 18:45 Відповісти
Не підкажите,чому цей організм ще на волі..?
показати весь коментар
30.04.2020 18:53 Відповісти
Это тот, который - банкрот
показати весь коментар
29.04.2020 20:38 Відповісти
ДЯ-КУ-Є-МО !!!
показати весь коментар
29.04.2020 22:46 Відповісти
ПУМБ выплатит Ахметову 2 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 2194
показати весь коментар
30.04.2020 12:49 Відповісти
о! сєрєдня зарплата по Україні виросте втричі!!!
показати весь коментар
29.04.2020 22:58 Відповісти
Це вам не рошен, і не ленінська кузня. петі ще вчитися і вчитися треба.
показати весь коментар
29.04.2020 23:55 Відповісти
вовка «янелох» однозначно в доле
показати весь коментар
30.04.2020 02:08 Відповісти
Та у нас того бабла, як сміття. Епоха бідності олігархів закінчилась. Хахли башляють
показати весь коментар
30.04.2020 10:22 Відповісти
Схема під назвою "аля Коломойша". Ахметов тупо робить зі своїм банком то що і робив Коломойшаз Приватом, виводить гроші вкладників
показати весь коментар
30.04.2020 11:02 Відповісти
нищеброд.
показати весь коментар
30.04.2020 13:16 Відповісти
Ну слава Богу! Не пропадёт теперь. А ещё говорят, что лучше не стало.
На лицо перемены к лучшему, по крайней мере у ахметки-кучмы.
показати весь коментар
30.04.2020 15:07 Відповісти
выплатят дивиденды, и ШО? Цензор, епта, **** ты ловишь хайп на нищебродах?

Кококо, ахметка богат, давайте его раскуркулим, епта.
показати весь коментар
30.04.2020 15:09 Відповісти
если у него такие дивиденды, прикиньте, сколько у него бабок там вложено. Отберете дивиденды - уйдут остальные бабки, вы чо *****, опыт Венесуелы хотите повторить, из которой весь капитал сбежал из-за сраных социалистов? ****, комуняки не вымерли, наплодили молодняк безмозглый с социалистическими замашками
показати весь коментар
30.04.2020 15:12 Відповісти
Петин кентярик.
показати весь коментар
30.04.2020 15:14 Відповісти
Какие то жалкие 74 млн долларов, зелёненьких.
показати весь коментар
30.04.2020 15:16 Відповісти
Ахметов все правильно сделал. А люди пусть сидят дальше дома маски шьют. Холопам холопское.
показати весь коментар
30.04.2020 15:38 Відповісти
конечно правильно, грабит народ, без стыда и совести, а некоторые наподобие тебя, ещё и хвалят его за это, - "ай да, какой молодец!" Идиот ты вместе с твоим ахметом.
показати весь коментар
30.04.2020 18:56 Відповісти
Да, ДТЕК 22 ярда дивидендов, теперь банк еще 2, но у Ахметова нет денег на зарплаты шахтерам. Лондонская недвижимость дорогая, да и французский замок содержать нужно
показати весь коментар
30.04.2020 19:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 