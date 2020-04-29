ПУМБ выплатит Ахметову 2 миллиарда дивидендов

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направил на выплату дивидендов акционерам банка 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

Соответствующее решение было принято 28 апреля на общем собрании акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, акционеры банка приняли решение направить 1,5 млрд грн на увеличение уставного капитала банка, после чего он составит 4,78 мрлд грн.

Уточняется, что увеличение уставного капитала произошло путем повышения номинальной стоимости акций с 230 грн до 333,75 грн за счет капитализации части прибыли за 2018 год – в размере 1,01 млрд грн и за 2019 год – 0,47 млрд грн.

Кроме того, часть прибыли в размере 130,43 млн грн банк направил в резервный фонд.

В сообщении банка указано, что чистая прибыль финучреждения в 2019 году увеличилась на 29,6% по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году – до 2,6 млрд грн.

Читайте также: Банк Ахметова приостановил выдачу кредитов для населения

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.