Новый аэропорт Берлина откроют с опозданием в 9 лет

Новый аэропорт Берлина получил разрешение на открытие, которое теперь запланировано 31 октября. Дата переносилась уже шесть раз за последние девять лет.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС, передает БизнесЦензор.

Аэропорт "Берлин-Бранденбург" должен был открыться в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

На этой неделе органы надзора за строительством выдали необходимые разрешения, через 14 лет после начала строительства. Аэропорт заменит старые берлинские аэропорты "Тегель" и "Шенефельд".

Строительство аэропорта к югу от "Шенефельда" началось в 2006 году.

В аэропорту возникали проблемы с проектом, пришлось менять все противопожарные двери и кабели, затраты на строительство постоянно росли.

Вскоре выяснилось, что увеличение количества рейсов в Берлин означало, что аэропорт уже не будет достаточно большим даже к моменту открытия.

Аэропорт еще ждут эксплуатационные испытания, а авиационные власти также должны выдать разрешения, но чиновники говорят, что ничто не помешает осеннему открытию.