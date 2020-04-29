В харьковском метро планируют запустить поезда без перегородок между вагонами

Цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами планируется закупить для КП "Харьковский метрополитен".

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На линии планируется пустить цельные пятивагонные составы.

По словам Водовозова, харьковчане первыми в стране реализуют этот мировой опыт.

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро – восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют "труба" – без перегородок между вагонами", – отметил Водовозов.

Он сообщил, что поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь – в течение двух с половиной лет.