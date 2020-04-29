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Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты с 2021 года, – НБУ

Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты с 2021 года, – НБУ

Национальный банк Украины уточнил порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам, в соответствии с которым последние смогут самостоятельно выбирать банк для получения выплат.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В Нацбанке напомнили, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", – отмечается в сообщении.

Норма заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – прокомментировал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

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банки (7015) НБУ (9377) зарплата (1139)


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29.04.2020 19:42 Відповісти

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