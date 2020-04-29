"Нафтогаз" отчитался о сокращении выплат руководству в 2 раза

НАК "Нафтогаз Украины" сократил расходы на заработную плату и текущие премии руководству компании до 343,22 млн грн, по сравнению с 681,74 млн грн годом ранее.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность группы "Нафтогаз" за 2019 год, передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что в течение 2019 года среднее количество руководящего персонала составляло 5 членов правления и 11 директоров направлений, тогда как в 2018 году в правление входило 6 членов, а на должностях директоров направлений работало 9 человек.

Кроме того, на обеспечение деятельности наблюдательного совета в 2019 году "Нафтогаз" направил 34,87 млн грн (в 2018 году – 53,18 млн грн). В том числе выплаты членам набсовета составили 29,4 млн (в 2018 году – 46,22 млн грн). Еще 5,47 млн грн направлено на возмещение расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

Напомним, в мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн).

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в январе заявлял, что вторая часть премии в размере $29,2 млн так и не была выплачена, несмотря на получение от "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В связи с этим Витренко обратился в суд.

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Как сообщалось, согласно данным отчетности, группа "Нафтогаз" в 2019 году увеличила чистую прибыль до 63,3 млрд грн, что в 5,5 раз больше, чем в 2018 году (11,6 млрд грн).

Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам позитивного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль. До налоговых отчислений сумма компенсации составила $2,9 млрд, эквивалент 68 млрд грн.