"Укроборонпром" снизил планы экспорта вооружений в 2020 году

Государственный концерн "Укроборонпром" по результатам 2020 года намерен получить от оружейного экспорта около $1 млрд по сравнению с $908 млн за 2019 год.

Об этом сообщил генеральный директор госконцерна по маркетингу и сбыту Михаил Морозов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

Топ-менеджер отметил, что в "Укроборонпроме" ожидают позитивного эффекта от реформы спецэкспортеров, начатой в конце 2019 года и рассчитанной на три года, по результатам которой количество государственных компаний-спецэкспортеров будет уменьшено и они будут работать по принципу "одна страна – один экспортер".

В то же время Морозов не исключил, что на финансовые планы концерна по экспорту может негативно повлиять коронавирус и связанный с ним карантин – как в самой Украине, так и во всем мире.

Как сообщалось, в начале марта, до начала коронакризиса, глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, комментируя рост экспортных поставок в 2019 году на 19%, заявлял о намечавшемся на 2020 год росте экспорта на 30%.