"Укравтодор" выпустил облигации на 5,8 миллиарда под госгарантии
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") выпустило облигации серии "К" на общую сумму 5,78 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор.
Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр выпусков ценных бумаг от 28 апреля.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.
В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией. Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".
Напомним, в январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.
Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.
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