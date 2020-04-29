Boeing уволит 10% персонала из-за коронавируса

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил, что сократит персонал и уменьшит объем производства на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Компания сократит производство лайнеров 787 в два раза - до семи самолетов в месяц - к 2022 году и возобновит производство самолетов 737 MAX в небольшом объеме в текущем году, а к 2021 году увеличит его до 31 самолетов в месяц.

Boeing планировала производить примерно в два раза больше лайнеров 737 MAX до того, как регуляторы запретили их эксплуатацию в марте 2019 года в связи с двумя катастрофами.

Также компания сокращает объем производства самолетов Boeing 777.

Boeing планирует сократить 10% персонала. По состоянию на 1 января в компании работали 161 тыс. человек.

"Пандемия коронавируса наносит нашему бизнесу тяжелый удар, сказываясь на спросе со стороны авиакомпаний, непрерывности производства, а также стабильности цепи поставок", - сообщил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун в письме сотрудникам.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE в начале апреля также принял решение о сокращении производства. Компания сообщила, что уменьшит выпуск самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.