Lufthansa обяжет пассажиров летать в масках

Авиакомпании Lufthansa Group с 4 мая вводят обязательное требования по ношению маски на борту самолетов.

Такое требование будет действовать предварительно до 31 августа 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Пассажиры должны будут самостоятельно обеспечить наличие маски, которая покрывает нос и рот.

В авиакомпании уточнили, что это может быть одноразовая или многоразовая маска или шарф.

Также авиаперевозчик советует пассажирам носить маску во время нахождения в терминале в аэропорту, поскольку не всегда можно обеспечить соблюдение дистанции между людьми.

Персонал Lufthansa Group также будет использовать маски во время прямого контакта с пассажирами.

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В рамках новой политики авиакомпании группы – Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings – откажутся от временной практики блокирования соседних кресел в эконом и премиум-эконом классах, объясняя это тем, что "маски обеспечивают адекватную защиту здоровья".

При этом из-за низкой загрузки бортов персонал во время регистрации все равно будет стараться рассаживать пассажиров по всему салону.