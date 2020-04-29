Universal может начать проводить премьеры новых фильмов в интернете

Американская компания Universal рассмотрит возможность выпускать фильмы одновременно в кино и на онлайн-площадках.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Deadline, передает БизнесЦензор.

По данным компании, за первые 19 дней цифрового проката их нового фильма "Тролли: Мировой тур" Universal заработала свыше $95 млн. Картину решили выпустить сразу в цифровом формате из-за закрытия кинотеатров и эпидемии коронавируса, ленту можно арендовать на 48 часов за $19,99. Всего за три недели проката фильм арендовали свыше 5 млн раз.

С точки зрения чистой прибыли этот результат уже оказался выше, чем у всего домашнего проката оригинального фильма в США в 2016 году. Вследствие этого представители компании заявили, что в будущем рассмотрят возможность выпускать фильмы одновременно в кино и на онлайн-площадках, чем вызвали недовольство кинотеатров.

Одна из крупнейших сетей кинотеатров в США и в мире, AMC Theatres, уже заявила, что отказывается показывать фильмы Universal в кино, если подобная политика вступит в силу. В ответ на это представители Universal ответили, что компания верит в кинотеатральный прокат и будет выпускать фильмы в цифровом формате тогда, когда это покажется уместным, а также собирается высказать свою позицию в частных беседах со своими партнерами из сетей кинотеатров.