Федрезерв США сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 апреля.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

"Федеральная резервная система обязуется использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и стабильности цен", - говорится в сообщении.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, вызывают резкое снижение экономической активности и падение числа рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Сбои в экономической деятельности внутри страны и за рубежом значительно повлияли на финансовые условия и ослабили поток кредитов домохозяйствам и бизнесу в США", - сообщается в документе.

ФРС отмечает, что пандемия COVID-19 будет оказывать сильное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

"В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен", - сообщается в коммюнике.

Федрезерв продолжит "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, включая данные о состоянии общественного здоровья", и будет "использовать свои инструменты и действовать в зависимости от ситуации для поддержки экономики".

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

"Комитет будет внимательно следить за рыночными условиями и готов скорректировать свои планы соответствующим образом", - отмечается в заключении.

Американские фондовые индексы несколько замедлили подъем на итогах заседания ФРС. Dow Jones Industrial Average повышается на 2%, Standard & Poor's 500 - на 2,4%, Nasdaq Composite - на 3,2%, в то время как перед публикацией данных о ставке прирост составлял соответственно 2,3%, 2,8% и 3,5%.