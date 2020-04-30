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Федрезерв США сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне

Федрезерв США сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 апреля.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

"Федеральная резервная система обязуется использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и стабильности цен", - говорится в сообщении.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, вызывают резкое снижение экономической активности и падение числа рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Сбои в экономической деятельности внутри страны и за рубежом значительно повлияли на финансовые условия и ослабили поток кредитов домохозяйствам и бизнесу в США", - сообщается в документе.

ФРС отмечает, что пандемия COVID-19 будет оказывать сильное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

"В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен", - сообщается в коммюнике.

Федрезерв продолжит "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, включая данные о состоянии общественного здоровья", и будет "использовать свои инструменты и действовать в зависимости от ситуации для поддержки экономики".

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

"Комитет будет внимательно следить за рыночными условиями и готов скорректировать свои планы соответствующим образом", - отмечается в заключении.

Американские фондовые индексы несколько замедлили подъем на итогах заседания ФРС. Dow Jones Industrial Average повышается на 2%, Standard & Poor's 500 - на 2,4%, Nasdaq Composite - на 3,2%, в то время как перед публикацией данных о ставке прирост составлял соответственно 2,3%, 2,8% и 3,5%.

США (4986) облікова ставка (364) ФРС (49)


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