Запуск блокчейн-платформы Telegram отложили на неопределенное время

Павел Дуров предложил вернуть инвесторам 72% вложенных средств, так как блокчейн-платформа TON не начнет работу 30 апреля.

Запуск платформы перенесен на неопределенное время, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к Telegram, сообщает БизнесЦензор.

"К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля", — говорится в письме, которое получили инвесторы проекта.

Первоначально запуск платформы должен был состояться в октябре 2019 года, однако тогда Американская комиссия по ценным бумагам инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами. Запуск платформы был перенесен, и Дуров пообещал инвесторам вернуть 72% первоначальных инвестиций, если платформа не будет запущена до 30 апреля 2020 года.

В качестве альтернативного варианта Дуров предложил инвесторам возможность получить 110% первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 года, что на 53% выше той, что они могут получить сейчас.

Telegram продолжает участвовать в обсуждениях с соответствующими органами власти, говорится в письме. Согласно документу, в случае, если соответствующие разрешения не будут получены до 30 апреля 2021 года, Telegram обещает погасить долг, используя выручку от продажи собственного капитала компании, которая в настоящее время принадлежит ее основателю Павлу Дурову.

В конце апреля 2020 года Дуров сообщил в официальном блоге Telegram, что сейчас мессенджером пользуются 400 млн пользователей в месяц, а естественный прирост составляет 1,5 млн человек в день.

24 марта 2020 года суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на ICO в начале 2018 года. Суд согласился с позицией Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В SEC cчитают, что Дуров знал и понимал, что "покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости". Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) задумывалась Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Дуров рассчитывал, что запуск TON положит начало новой, децентрализованной экономике в интернете, а Gram составит серьезную конкуренцию биткойну и эфириуму – под это создатели платформы привлекли $1,7 млрд инвестиций со всего мира.