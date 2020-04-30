"Укрспецэкспорт" сократил чистую прибыль на 14%

Госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорта" из госконцерна "Укроборонпром" в 2019 году получила чистую прибыль по УСБУ 200,59 млн грн, что на 13,5% меньше, чем в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные годового отчета компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, передеает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, выручка компании в минувшем году выросла в 2,3 раза – до 3,45 млрд грн, валовая прибыль – на 5,1%, до 834,49 млн грн.

В то же время из-за роста расходов на сбыт и других операционных расходов операционная прибыль снизилась на 14,6% – до 245,32 млн грн.

В балансе указывается, что за минувший год счета "Укрспецэкспорта" в банках сократились с 3,87 млрд грн до 0,97 млрд грн, дебиторская задолженность – с 1,28 млрд грн до 0,96 млрд грн.

В то же время задолженность по авансам снизилась с 3,96 млрд грн до 1,96 млрд грн, а в целом текущие обязательства и обеспечение – с 7,34 млрд грн до 4,87 млрд грн, долгосрочные обязательства – с 0,16 млрд грн до нуля.

В компании в 2019 году работал 431 чел., общая сумма расходов на оплату труда составила 292,66 млн грн (в среднем 56,6 тыс. грн в месяц на человека).

"Укрспецэкспорт" является уполномоченным государственным посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному контролю. С декабря 2010 года по решению правительства "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия входят в состав госконцерна "Укроборонпром".