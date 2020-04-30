В Ривненской области начали возвращать средства за неиспользованный газ

ООО "Ривнегаз Сбыт" начало возвращать остатки неиспользованных средств всех участников акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Чтобы получить остаток средств, необходимо написать заявление, сообщает компания. Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Чтобы получить средства на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес нашей компании [email protected] заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен на официальном сайте https://rvgaszbut.104.ua/ua/. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше письменное заявление", - отметил директор "Ривнегаз Сбыта" Леонид Кошельник.

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0362) 48 90 04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранения стабильной цены на него в течение отопительного сезона", - сообщает компания.