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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 10 тысяч

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 10 тысяч

В Украине зафиксировано 10,406 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 30 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 29,062 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 417 случаев;
  • Волынская область - 280 случаев;
  • Днепропетровская область - 347 случаев;
  • Донецкая область - 68 случаев;
  • Житомирская область - 374 случая;
  • Закарпатская область - 419 случаев;
  • Запорожская область - 243 случая;
  • Ивано-Франковская область - 862 случая;
  • Кировоградская область - 391 случай;
  • Киев - 1401 случай;
  • Киевская область - 664 случая;
  • Львовская область - 430 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Николаевская область - 126 случаев;
  • Одесская область - 277 случаев;
  • Полтавская область - 203 случая;
  • Ровенская область - 637 случаев;
  • Сумская область - 102 случая;
  • Тернопольская область - 779 случаев;
  • Харьковская область - 249 случаев;
  • Херсонская область - 111 случаев;
  • Хмельницкая область - 82 случая;
  • Черновицкая область - 1571 случай;
  • Черкасская область - 290 случаев;
  • Черниговская область - 50 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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