Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 10 тысяч

В Украине зафиксировано 10,406 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 30 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 29,062 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: