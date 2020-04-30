Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 10 тысяч
В Украине зафиксировано 10,406 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 30 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 29,062 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 417 случаев;
- Волынская область - 280 случаев;
- Днепропетровская область - 347 случаев;
- Донецкая область - 68 случаев;
- Житомирская область - 374 случая;
- Закарпатская область - 419 случаев;
- Запорожская область - 243 случая;
- Ивано-Франковская область - 862 случая;
- Кировоградская область - 391 случай;
- Киев - 1401 случай;
- Киевская область - 664 случая;
- Львовская область - 430 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Николаевская область - 126 случаев;
- Одесская область - 277 случаев;
- Полтавская область - 203 случая;
- Ровенская область - 637 случаев;
- Сумская область - 102 случая;
- Тернопольская область - 779 случаев;
- Харьковская область - 249 случаев;
- Херсонская область - 111 случаев;
- Хмельницкая область - 82 случая;
- Черновицкая область - 1571 случай;
- Черкасская область - 290 случаев;
- Черниговская область - 50 случаев.
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