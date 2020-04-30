Львов возобновит работу продовольственных рынков с 1 мая, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Об этом Садовый написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"1 мая открываем продуктовые рынки. Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам, и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая", - заявил Садовый.

Кроме того, власти Львова просят правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решения о возобновлении работы мастерских по ремонту часов, одежды, обуви и галантереи, парикмахерских, магазинов стройматериалов, книжных и канцелярских магазинов, магазинов хозтоваров, фотосалонов, магазинов бытовой техники и продажи средств связи, автокинотеатров и магазинов текстиля.