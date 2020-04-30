США внесли 5 зарубежных сайтов Amazon в список продавцов контрафакта

Администрация президента США Дональда Трампа внесла пять зарубежных платформ интернет-ритейлера Amazon.com Inc в список торговых площадок, занимающихся распространением контрафактной и пиратской продукции.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В этот перечень, который ежегодно публикуется торговым представительством США, вошли домены Amazon в Канаде, Франции, Германии, Индии и Великобритании. Американская платформа компании не попала в список.

Газета The Wall Street Journal сообщала ранее со ссылкой на источники, что торговое представительство США рассматривает возможность такого шага. Этот список, как отмечается, используется для того, чтобы побудить другие страны и зарубежные компании к принятию жестких мер для борьбы с пиратством и контрафакцией.

В докладе торгового представительства США говорится, что ведомство пошло на этот шаг в ответ на жалобы со стороны американских производителей одежды, которые обвиняют Amazon в том, что она не принимает достаточных мер, чтобы блокировать продажу контрафактной продукции на пяти зарубежных платформах.

Руководство Amazon заявляло в октябре, что компания принимает самые различные меры, чтобы ограничить продажу пиратских товаров, но бренды зачастую не сообщают о нарушении их прав.