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Минздрав предлагает внедрить электронную регистрацию лекарств

Минздрав предлагает внедрить электронную регистрацию лекарств

Министерство здравоохранения Украины предлагает внедрить электронную регистрацию лекарственных средств, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, соответствующий нормативный документ обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Минздрава обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - сказала она.

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