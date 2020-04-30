Минздрав предлагает внедрить электронную регистрацию лекарств
Министерство здравоохранения Украины предлагает внедрить электронную регистрацию лекарственных средств, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По ее словам, соответствующий нормативный документ обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.
"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Минздрава обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - сказала она.
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