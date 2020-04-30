Прибыль банков в первом квартале достигла 16 миллиардов, – НБУ

Платежеспособные банки Украины в январе-марте 2020 года получили 15,97 млрд грн чистой прибыли, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, доходы банков за три месяца текущего года возросли на 12,6% против показателя за аналогичный период прошлого года – до 65,34 млрд грн. В частности, комиссионный доход увеличился на 16,8% – до 16,31 млрд грн, а результат от переоценки и от операций купли-продажи – в 2,1 раза, до 7,74 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-март 2020 года возросли на 9,4% по сравнению с этим показателем 2019 года – до 49,37 млрд грн, в том числе комиссионные расходы – на 39%, 5,52 млрд грн, а отчисления в резервы – на 2,9%, до 4,85 млрд грн.

Как сообщалось, в 2019 году украинские банки увеличили прибыль в 2,7 раза – до 59,63 млрд грн.