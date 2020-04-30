Украинские банки закрыли с начала года 118 отделений

Украинские банки в январе-марте 2020 года сократили количество структурных подразделений на 118 – до 7,884 тыс., свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, в первом квартале 2020 года больше всего подразделений закрыл Ощадбанк – 56, за ним следуют ПриватБанк – 37, Райффайзен банк Аваль – 17, Альфа-Банк – 12 и Сбербанк – восемь.

Вместе с тем за январь-март-2020 Укргазбанк открыл семь отделений, ПУМБ – шесть, а Укрэксимбанк и Кредобанк – по два.

По состоянию на 1 апреля 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений – 2,271 тыс., второе место занимает ПриватБанк – 1,891 тыс., третье – Райффайзен Банк Аваль – 479.

По одному отделению работают у Проминвестбанка, Альбанка, банка "Фамильный", БТА Банка, банка "Траст-Капитал" и у банка "Кредит Европа", свидетельствуют данные регулятора.