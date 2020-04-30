В Беларуси построят новый нефтепровод

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве магистрального нефтепровода "Гомель-Горки".

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси сообщает БизнесЦензор.

Проект реализуют в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах.

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Белоруснефть".

Беларусь стала искать новые источники поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы после того, как у "Белнефтехима" возникли сложности в переговорах с российскими компаниями по цене на нефть.

Беларусь закупила нефть у Норвегии. Несмотря на достигнутое соглашение с Москвой, Минск также решил закупать как минимум 100 тыс. т нефти в месяц реверсом из Польши. Также Беларусь впервые купила нефть у Саудовской Аравии.

Как сообщалось, ранее в "Белнефтехиме" заявляли, что в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти.

В госконцерне подчеркивали, что на момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

При этом Беларусь также планирует продолжить в апреле поставки нефти через Украину.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны не договорились о новом соглашении.