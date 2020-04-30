"Запорожгаз" запустил экспресс-регистрацию клиентов в электронном сервисе

В условиях чрезвычайной ситуации работники АО "Запорожгаз" обеспечили мгновенный доступ потребителей всей области к онлайн сервису 104.ua.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Запорожгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь для решения газовых вопросов не нужно никуда идти, достаточно один раз позвонить в контакт-центр по телефону (067) 007 6 104 с мобильного телефона, и личный кабинет будет создан автоматически", - сообщает "Запорожгаз".

"В условиях карантина поддержку клиентов и обратную связь мы обеспечиваем с помощью неограниченного доступа потребителей газа в онлайн-сервисы, - говорит руководитель клиентского сервиса Олег Данилов. - Специально для этого мы разработали услугу экспресс-регистрации. Каждый клиент не выходя из дома может зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua просто позвонив в контакт-центр с мобильного".

Автоматическая регистрация личного кабинета на сайте 104.uа происходит следующим образом: клиент звонит с мобильного телефона в контакт-центр и указывает свой личный счет. В ответ он получает смс с паролем в личный кабинет, а номер, с которого он звонил, становится логином. Далее нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, ввести логин и пароль. Теперь можно без ограничений пользоваться услугами онлайн.

С помощью личного кабинета на сайте 104.uа можно передать показания счетчика, загружать счета, платить за газ и его доставку, а также контролировать собственные расходы за газ.

"Уже более 162 тысяч клиентов оценили преимущества единого онлайн-сервиса 104.ua", - сообщает "Запорожгаз".