Экспорт зерновых превысил 50 миллионов тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 30 апреля 2020 года экспортировала 50,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,21 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 18,96 млн тонн пшеницы, 26,18 млн тонн кукурузы и 4,69 млн тонн ячменя.

По состоянию на 30 апреля текущего года экспортировано также 293,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.