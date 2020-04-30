В Украине установят 270 комплексов фотовидеофиксации нарушения движения

В Украине планируют установить 270 комплексов автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

Пока запуск системы автоматической фотовидеофиксации переносится из-за карантина, вызванного пандемией COVID-19. Ранее запуск был запланирован на начало мая.

"Ожидаем завершения карантина, чтобы система заработала", - прокомментировал ситуацию министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Для первого этапа запуска проекта с целью оперативного выявления административных правонарушений на дорогах в Киевской области уже установлено 25 комплексов автоматической фиксации. Еще 20 камер работают в Киеве.

Эти комплексы были размещены в местах концентрации ДТП. По предложению "Укравтодора", 5 комплексов будут установлены во Львовской области до 1 июня.

"Всего в планах до конца года приобрести еще 220 таких комплексов, следовательно, в целом количество комплексов составит 270", - говорится в сообщении.

Пилотный проект системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения был презентован 12 марта.