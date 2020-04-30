Киев выделил 900 миллионов на доплаты медикам
Киев выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн гривен, заявил мэр Виталий Кличко.
Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.
По словам Кличко, за апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную и высокоспециализированную помощь, получат дополнительные выплаты.
Для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер - 3000, для младшего медицинского персонала - 1000 гривен.
"Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными на коронавирус, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере 9 должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель", - отметил мэр.
Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.
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