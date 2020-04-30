"Газпром" спрогнозировал падение экспортной выручки на $20 миллиардов

Российский "Газпром" ожидает сокращения экспорта газа в 2020 году и резкого падения цен, в итоге экспортная выручка компании снизиться вдвое.

Об этом сообщил руководитель финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников во время телефонной конференции с инвесторами, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам топ-менеджера, "Газпром" ожидает сокращения экспорта газа в 2020 году на 16,4% – с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м. При этом средняя цена газа упадет на 37% – с $210,6 до $133 за тысячу кубометров. Точного прогноза экспортной выручки топ-менеджер не раскрыл.

Начальник департамента анализа "Газпром экспорта" Андрей Зотов уточнил, что цны на газ в Европе к лету могут снизиться до $70 за тыс. куб. м, но к зиме – вырасти на $50-60 (до $120-130) за тыс. куб. м.

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По оценке старшого директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, при реализации этих сценариев выручка "Газпрома" от экспорта упадет в два раза.

Так, в 2019 году выручка "Газпрома" от продажи газа за рубеж составила около $42 млрд, а в случае реализации прогноза топ-менеджера "Газпрома" упадет до $22 млрд. При этом в несколько раз упадет рентабельность экспортных операций – EBITDA может упасть в четыре-пять раз.

Точка безубыточности экспорта газа, по оценкам Fitch, составляет $100 за тыс. куб. м. 22 апреля в Европе цены на газ на хабах в Великобритании и Нидерландах упали до $43 и $67 за тыс. куб. м соответственно. При таких ценах продажа газа в России стала выгоднее экспорта.