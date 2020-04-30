"Укрэксимбанк" сократил прибыль в 13 раз

Чистая прибыль "Укрэксимбанка" по итогам 2019 года составила 63,62 млн грн, что в 13,4 раза меньше, чем за 2018 год (852,3 млн грн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ему, в четвертом квартале 2019 года чистый убыток "Укрэксимбанка" составил 2,21 млрд грн, тогда как в 2018-м банк за этот период задекларировал прибыль 146,06 млн грн.

Как отмечается в отчет, что одной из причин снижения объема прибыли в 2019 году стало сокращение процентного дохода банка на 7% – до 1,77 млрд грн, что связано со снижением кредитного портфеля на 3% – до 7,24 млрд грн и портфеля ценных бумаг – на 14%, до 3,57 млрд грн.

В части непроцентных доходов произошел рост чистого комиссионного дохода на 4% – до 652,24 млн грн. Это частично компенсировало сокращение других доходов почти вдвое – до 105,09 млн грн, из-за отсутствия разовых и нерегулярных поступлений.

Кроме того, убыток в четвертом квартале прошлого года и сокращение прибыли в целом за 2019 год объясняется увеличением ожидаемых кредитных убытков до 3,039 млрд с 1,14 млрд грн – за три квартала, тогда как в 2018 году банк, наоборот, получил дополнительно 1,64 млрд грн.

Активы банка за 2019 год снизились на 13,2% – до 140,34 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 26,5%, до 53,28 млрд грн.

Обязательства банка за уменьшились на 14,2% – до 131,43 млрд грн, в частности, задолженность перед клиентами – на 6,1%, до 77,13 млрд грн.

Собственный капитал "Укрэксимбанка" за 2019 год вырос на 5,5% – до 8,90 млрд грн.

Уставный капитал банка сохранился на уровне 38,73 млрд грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.