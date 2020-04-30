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"Укргидроэнерго" заявило о сбоях в работе системы управления рынком электроэнергии

ЧАО "Укргидроэнерго" заявляет об убытках в связи с отклонениями в работе программного обеспечения системы управления рынком электроэнергии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Отклонение в работе программного обеспечения системы MMS приводит к "вымыванию" оборотных средств и может привести к прекращению деятельности общества на рынке электроэнергии Украины", - сообщает компания.

"Укргидроэнерго" заявляет о необходимости срочной доработки со стороны НЭК "Укрэнерго" программного обеспечения системы управления рынком электроэнергии (ММS - Market management system).

Доработка системы нужна для достоверного и корректного расчета объемов балансирующей энергии и небалансов электроэнергии ППБ (поставщик услуг по балансировке), для прекращения выставления НЭК "Укрэнерго" некорректных счетов, заявляет компания.

"Некорректные счета за балансирующую энергию и за урегулирование небалансов приводят к избыточным перечислениям средств на расчетные счета НЭК "Укрэнерго", "вымывание" оборотных средств Общества, длительного их возвращения на счета "Укргидроэнерго", дополнительных финансовых затрат из-за необходимости начисления резервов сомнительных долгов", - сообщает компания.

"Укргидроэнерго" заявляет, что из-за этого может обанкротится и прекратить деятельность.

ринок (235) Укргідроенерго (281) Укренерго (2030)


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Процессы разрушения энергетики Украины продолжаются.Старт им был дан принятием "рознично-рыночных" законов 2018г. где прекрасно работающая система госрегулирования отрасли-основы экономики была заменена аферистами и передано управление мощностями мошенникам-паразитам,вонючим и бестолковым паразитическим прокладкам АО,ООО и пр "Рогам с копытами"-которые запутали все что можно и нельзя,и еще дополнительно посадили на шею традиционным энергетикам(АЭС,ГЭС и ТЭЦ)-зеленых" паразитов,обеспечив их 30 млрдн."дотациями" ,снятыми с тех же атомщиков и гидроэнергетиков. Вся их "регулирующая" роль заключается в том, чтобы покупая на оптовом рынке за копейки электроэнергию, перепродавая ее друг другу набивать свои карманы и дурить бюджет и грабить потребителей-промышленных и бытовых. Это касается и газа.Надо немедленно отменять эти антиконституционные(ст13)законы,ставить "альтернативщиков" в равные условия с традиционными поставщиками и вводить госрегулирование всего ТЭК,иначе коллапс энергетики- основы экономики уже четко просматривается.А министр энергетики вместо кардинального решения вопросов спасения отрасли-раздает за копейки права на добычу газа мутным "инвесторам" на 50 летний срок аж за 11% отчисления прибыли государству,не учитывая что эти "добытчики" уничтожат землю,грунтовые воды,и прилегающие территории превратят в "зону экологического бедствия".Кстати ст13 Конституции Украины это запрещает делать напрямую.
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01.05.2020 00:10 Відповісти

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