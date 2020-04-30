"Укргидроэнерго" заявило о сбоях в работе системы управления рынком электроэнергии

ЧАО "Укргидроэнерго" заявляет об убытках в связи с отклонениями в работе программного обеспечения системы управления рынком электроэнергии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Отклонение в работе программного обеспечения системы MMS приводит к "вымыванию" оборотных средств и может привести к прекращению деятельности общества на рынке электроэнергии Украины", - сообщает компания.

"Укргидроэнерго" заявляет о необходимости срочной доработки со стороны НЭК "Укрэнерго" программного обеспечения системы управления рынком электроэнергии (ММS - Market management system).

Доработка системы нужна для достоверного и корректного расчета объемов балансирующей энергии и небалансов электроэнергии ППБ (поставщик услуг по балансировке), для прекращения выставления НЭК "Укрэнерго" некорректных счетов, заявляет компания.

"Некорректные счета за балансирующую энергию и за урегулирование небалансов приводят к избыточным перечислениям средств на расчетные счета НЭК "Укрэнерго", "вымывание" оборотных средств Общества, длительного их возвращения на счета "Укргидроэнерго", дополнительных финансовых затрат из-за необходимости начисления резервов сомнительных долгов", - сообщает компания.

"Укргидроэнерго" заявляет, что из-за этого может обанкротится и прекратить деятельность.