Оператор Data Group увеличил чистую прибыль в 7 раз

Оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп") в 2019 году, согласно МСФО, увеличил чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2018 годом – до 141,764 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Data Group в 2019 году увеличила чистый доход на 13,69% – до 1,32 млрд грн против 2018 года (1,16 млрд грн, согласно уточненным компанией данным).

В 2018 году "Датагруп" увеличил доход на 17,6% по сравнению с 2017 годом, EBITDA – на 24%.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.