"Украэрорух" проведет сертификацию новой системы управления полетами
Госавиаслужба получила заявку от "Украэроруха" о проведении сертификационной проверки нового оборудования, которое позволит увеличить пропускную способность западной части воздушного пространства и повысит безопасность полетов над Украиной.
Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Установленная во Львовском региональном структурном подразделении автоматизированная система управления воздушным движением призвана обеспечить гораздо более современный уровень организации воздушного движения и станет эффективным инструментом для работы наших авиадиспетчеров. В ближайшее время эта система пройдет сертификационные испытания", - сообщил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.
По его словам, после получения сертификата новое оборудование будет введено в постоянную эксплуатацию. Он отметил, что сегодня Украина готовится к "стремительному восстановлению авиатрафика".
Новая система позволит внедрение регионального воздушного пространства свободных маршрутов (Free Routes Airspace) между смежными центрами организации воздушного движения стран-соседей, а также сможет обеспечивать обмен полетными данными с системой планирования Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого".
Производитель автоматизированной системы управления воздушным движением - испанская компания "Indra Sistemas S.A"
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