"Альфа-Банк" сократил квартальную прибыль в 2 раза

"Альфа-Банк" по итогам января-марта 2020 года задекларировал 295 млн грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (526,92 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчетность финучреждения, передает БизнесЦензор.

За марти 2020 года "Альфа-Банк" задекларировал чистый убыток в размере 6,59 млн грн, тогда как годом ранее его чистая прибыль составила 175,66 млн грн.

Сокращение объема прибыли в первом квартале текущего года к тому же периоду 2019 года обусловлено увеличением отчислений на формирование резервов в 6,1 раза (до 1,16 млрд грн), а также ростом комиссионных расходов – в 1,8 раза (до 268,55 млн грн), общих административных расходов – в 1,5 раза (до 1,32 млрд грн) и процентных расходов – на 5,8% (до 1,07 мрлд грн).

Вместе с тем падение показателя сдерживал рост чистых процентных доходов банка на 21,1% – до 2,45 млрд грн и чистых комиссионных доходов – почти на треть, до 1,05 млрд грн.

За январь-март 2020 года активы "Альфа-Банка" увеличились на 12% – до 80,2 млрд грн, а обязательства – на 12,8%, до 71,56 млрд грн.

Собственный капитал с начала года вырос на 448,93 млн грн – до 8,65 млрд грн, уставный капитал остался неизменным (28,73 млрд грн).

По данным Нацбанка Украины, на начало года крупнейшими акционерами "Альфа-Банка" опосредованно являлись Михаил Фридман (31,483767%), Герман Хан (20,085856%), Алексей Кузьмичев (15,638704%), Петр Авен (11,881235%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,484448%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших банков.