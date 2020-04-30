Рада рассмотрит "антиКоломойский" законопроект по ускоренной процедуре

Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №2571-д (так называемый, "антиКоломойский" законопроект).

Как передает БизнесЦензор, такое решение поддержали 255 народных депутатов.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, с предложением рассмотреть законопроект по специальной процедуре обратились 153 народных депутата.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что применение специальной процедуры рассмотрения законопроектов, принятой на предыдущем внеочередном заседании Верховной Рады, позволит разблокировать законопроект, рассмотрение которого заблокирован "поправочным спамом".

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон