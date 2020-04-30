Рада рассмотрит "антиКоломойский" законопроект по ускоренной процедуре
Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №2571-д (так называемый, "антиКоломойский" законопроект).
Как передает БизнесЦензор, такое решение поддержали 255 народных депутатов.
По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, с предложением рассмотреть законопроект по специальной процедуре обратились 153 народных депутата.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что применение специальной процедуры рассмотрения законопроектов, принятой на предыдущем внеочередном заседании Верховной Рады, позволит разблокировать законопроект, рассмотрение которого заблокирован "поправочным спамом".
Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.
Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Рада приняла закон о банках."
зато видосики каждий день снимает зеленский
оторванные в броде огненном
в своем дерьме обмоченные...
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ ,,,
Они ведь ваши гены Беды
хорошего настроения цветы,
а Вы заслужите у судьбы
улыбки и ощущения весны .
Достояние Государства . Б. Филатов .
Судьба выбрала другого недотрогу и значит ей так легче быть,
А для этого Борис надо простить на тебя похожих и любить.
Так Вы с другом не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация фарта и масти.
В наш век жестокий, косный люди слова вирус не замечая
Оставив голод грешный дома творят дела,не переставая
Слепца не замечая, клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая дутого глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа вдали
Божественного промысла не чувствуют огня вблизи.
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново,
Однако общество в стрессовой среде старо.
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля А .Поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала,
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.