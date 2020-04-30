lifecell сократил убыток в первом квартале на 44%

Мобильный оператор lifecell в январе-марте 2020 года сократил чистый убыток на 43,5% – до 150,9 млн грн с 267,2 млн грн за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение оператора, передает БизнесЦензор.

Согласно отчету, выручка оператора в первом квартале возросла на 11,6% – до 1,58 млрд грн, показатель EBITDA сократился на 2,1% – до 798,2 млн грн. При этом маржа EBITDA сократилась на 7,1 процентных пункта – до 50,5%.