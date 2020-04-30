Власти Турции надеются начать восстанавливать туризм через месяц

В Турции постепенно начнут восстанавливать международное авиасообщение и открывать отели с 27 мая, страна пройдет через четыре этапа снятия ограничений.

Об этом сообщила газета Turizm Gunlugu, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство Турции разработало четырехступенчатый календарь снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Первым станет этап подготовки, он вступит в силу 4 мая. Начнут с определенными ограничениями открываться рынки, парикмахерские, торговые центры", - пишет издание.

При этом рестораны и бары будут работать с ограничениями по рассадке, дискотеки возобновлены не будут.

Следующий этап продлится с 27 мая по 31 августа. В его рамках планируется снятие ограничений на междугородние поездки и постепенное восстановление международного сообщения. Вместе с тем в соответствии с системой сертификации начнут открываться отели, они будут работать по правилам дистанцирования. Концерты, театральные и подобные им публичные мероприятия летом проводиться не будут.

Третий этап начнет действовать с 1 сентября и продлится до конца года. В его рамках на полную мощность заработают предприятия, откроются школы.

"Четвертый этап вступит в силу в 2021 году и будет регулироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Определяющей тут станет разработка вакцины от COVID-19 и ее доступность, или же полное исчезновение коронавируса", - заключает газета.

По состоянию на 30 апреля в Турции зафиксировано 117,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.