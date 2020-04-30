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Госводагентство планирует направить 100 миллионов на расчистку рек Донетчины

Госводагентство планирует направить 100 миллионов на расчистку рек Донетчины

На расчистку и регулирования русел рек в Донецкой области для поддержания их водности планируется направить 105,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов по итогам обсуждения новой редакции соответствующей Региональной целевой программы на 2018-2022 годы, передает БизнесЦензор.

В частности, планируется выполнение работ для улучшения гидрологического режима и улучшения экологического состояния р. Северский Донец в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, будет проведена расчистка русел рек в бассейнах рек Казенный Торец и Бахмутка ориентировочной протяженностью около 115 км из 180,5 км.

Согласно сообщению, в целом на 2020-2022 годы по этой программе предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 451,6 млн грн.

Автор: 

Донецька область (195) Держводагентство (27) ріка (85)


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Любое дело направленное на улучшение экологии похвально и заслуживает поддержки.Настораживает то,что деньги направляются туда,где проконтролировать их целевой расход затруднительно соответствующим структурам. В Украине ядовитыми стоками с полей производящих ГМО -отраву ( рапс,сою,пшеницу,кукурузу,ячмень и пр) уже отравлено Каховское вдхрн,и еще 2400 водоемов. Буквально пару дней назад Ольга Буславец-вновь испеченный министр энергетики,вместо спасения гибнущей от "рознично-регуляторных" паразитов энергетики -основы экономики, подала на подпись кабмину "победителей конкурса",которые обнародовал Леша Гончаренко,по которым зарубежные "инвесторы",те же АО,ООО"Рога и копыта"под красивыми названиями получили право 50 лет мародерствовать на Украине, "добывая газ" хищническими запрещенными способами ,(раздаются земли мутным структурам) а взамен государство получит вдрызг убитую экологию,отравленные грунтовые и подземные воды(которые уходят и их уже не осталось) и аж 11%????!!!!!!!! от прибыли этих "добродеятелей" Конечно с возвращением им всех издержек .У нас что своих гос.кампаний нет? Все эти действия подпадают под особоопасные преступления против государства,нарушают ст 13 Конституции Украины и должны быть отменены Конституционным судом, как минимум.
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30.04.2020 19:50 Відповісти

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