Госводагентство планирует направить 100 миллионов на расчистку рек Донетчины

На расчистку и регулирования русел рек в Донецкой области для поддержания их водности планируется направить 105,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов по итогам обсуждения новой редакции соответствующей Региональной целевой программы на 2018-2022 годы, передает БизнесЦензор.

В частности, планируется выполнение работ для улучшения гидрологического режима и улучшения экологического состояния р. Северский Донец в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, будет проведена расчистка русел рек в бассейнах рек Казенный Торец и Бахмутка ориентировочной протяженностью около 115 км из 180,5 км.

Согласно сообщению, в целом на 2020-2022 годы по этой программе предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 451,6 млн грн.