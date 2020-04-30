Европейский центробанк продолжит экстренную скупку активов

Европейский центробанк оставил ставки без изменений по итогам заседания в четверг и сообщил, что продолжит экстренную скупку активов до завершения коронавирусного кризиса, но минимум до конца года.

Депозитная ставка осталась на уровне минус 0,50%, основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике – 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков – 0,25%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Регулятор сообщил, что проведет новую серию нецелевых экстренных операций долгосрочного рефинансирования (PELTRO) для поддержки уровня ликвидности в финансовой системе и бесперебойного функционирования денежных рынков.

ЕЦБ также сообщил о дальнейшем смягчении условий в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO).

В сообщении регулятора подчеркивается, что совет управляющих готов увеличить размер экстренной программы скупки активов (PEPP) настолько, насколько необходимо.

Как сообщалось, Европейский центральный банк в марте начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.