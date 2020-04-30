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Продовольственные рынки в Киевской области смогут заработать уже сегодня

Продовольственные рынки в Киевской области смогут заработать уже сегодня

Уже сегодня, 30 апреля, агропродовольственного рынка области смогут возобновить работу при соблюдении всех установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований.

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин, передает БизнесЦензор.

"Запрет работы рынков был временным вынужденным шагом с целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Агропродовольственные рынки Киевщины смогут возобновить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Госпродпотребслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы. Кроме того, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки", - подчеркнул Володин.

Для рынков установлены следующие требования:

  • быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции;
  • температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);
  • пребывания на рынке - в надетой маске (в том числе изготовленной самостоятельно или респираторе);
  • на каждом входе - диспенсер с антисептиком;
  • количество покупателей - не более 1 на 10 кв. м торговой площади рынка;
  • расстояние между продавцами - не менее 3 м;
  • рабочие места продавцов оборудованы прозрачными защитными экранами (с пленки или пластика);
  • проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей) - каждые три часа;
  • дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня рынке;
  • отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
  • постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

Решение по урегулированию работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина было принято 29 апреля на заседании правительства Украины.

Автор: 

карантин (2077) Київська область (290) ринок (235)


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