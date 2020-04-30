В Хмельницкой области запустили упрощенную регистрацию для расчетов за газ онлайн

После введения карантина для обеспечения безопасности клиентов ООО "Хмельницкгаз сбыт" предоставило потребителям упрощенную процедуру экспресс-регистрации в "Личном кабинете" для того, чтобы дистанционно контролировать счета за газ.

Как сообщает пресс-служба компании, этой услугой уже воспользовались около 1 тыс. клиентов, ежедневно менеджеры Центров обслуживания регистрируют еще почти 100 потребителей, передает БизнесЦензор.

В целом дистанционными сервисами газоснабжающей компании уже пользуются более 130 тыс. подолян.

В компании напомнили, что с начала вынужденного карантина обслуживание клиентов по всем газовым вопросам проводится дистанционно. В связи с этим, чтобы предоставить потребителям круглосуточный доступ к счету газопоставляющая компания экстренно разработала и ввела экспресс-регистрацию на сайте 104.ua, пройти которую можно всего за несколько минут.

"Мы позаботились о наших клиентах и ​​разработали очередной удобный сервис, чтобы минимизировать риски при посещении банковских учреждений и отделений "Укрпочты". Поэтому выделив всего несколько минут, наши потребители получат современную оптимальную возможность контролировать состояние лицевого счета, загружать счета и своевременно платить за газ, не нарушая карантинных мероприятий, сохраняя спокойствие и здоровье", – отметил руководитель "Хмельницкгаз сбыта" Андрей Левицкий.

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Так, чтобы создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua автоматически, нужно позвонить в контакт-центр по телефону (067) 01 14 104 или (0382) 686 504. Далее необходимо назвать номер лицевого счета (он указан в платежке за газ) или адрес. Логин и пароль для входа в "Личный кабинет" будут направлены смс-сообщением. Затем, чтобы зайти в "Личный кабинет" на сайте 104.ua, надо перейти по ссылке, которая поступит в смс на мобильный телефон, найти на экране кнопку "Вход" и ввести логин и пароль, указанные в сообщении.

"Личный кабинет" также доступен и для получателей государственной помощи: льготников и субсидиантов. Поэтому вся необходимая информация о начислениях вовремя отражена в "Личном кабинете" клиента", – отмечается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Хмельницкгаз сбыт" является поставка природного газа потребителям Хмельницкой области (кроме г. Шепетовка и Шепетовского района). Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями.

Клиентами компании являются 404 тыс. семей, 2 тыс. промышленных и коммунально-бытовых предприятий, 500 бюджетных организаций и 250 религиозных организаций.