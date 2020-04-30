"Аграрный фонд" получил 207 миллионов убытка за квартал

ПАО "Аграрный фонд" в январе-марте 2020 года получил 206,75 млн грн чистого убытка против 6,24 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку, его выручка в первом квартале снизилась в 4,2 раза и составила 789,29 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В отчетном периоде "Аграрный фонд" снизил валовую прибыль в 3,6 раза – до 53,8 млн грн, получил 159,39 млн грн операционного убытка против 220,13 млн грн операционной прибыли в январе-марте 2019 года.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".

Уставный капитал компании составляет 5 млрд грн. По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.

"Аграрный фонд" по итогам 2019 года вышло в 3,27 млрд грн убытка.