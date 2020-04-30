Банк Порошенко сократил квартальную прибыль в 9 раз

АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-марта 2020 года задекларировал 1,85 млн грн чистой прибыли, что в 8,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (15,85 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчетность финучреждения, передает БизнесЦензор.

Чистая прибыль банка за март 2020 года составила 743,81 тыс. грн.

Чистый процентный доход банка за первый квартал 2020 года к прошлогоднему показателю вырос на 7,1% – до 34,66 млн грн, тогда как чистые комиссионные доходы уменьшились на 12,8% – до 18,34 млн грн, а отчисления на формирование резервов увеличились в 2,7 раза – до 111,323 млн грн.

За три месяца 2020 года активы МИБ увеличились в 1,4 раза – до 4 млрд грн, а обязательства – в полтора раза, до 3,6 млрд грн.

Собственный капитал с начала года вырос на 1,85 тыс. грн – до 407,33 млн грн, уставный капитал остался неизменным (333,6 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБ являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

По данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30 место среди 75 действовавших банков.