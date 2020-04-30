Минэкономики улучшило прогноз урожая зерновых до 65 миллионов тонн

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские аграрии в 2020 году соберут 63-65 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур против ранее прогнозируемых 60 млн тонн.

Об этом заявил заместитель министра Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Смотря на посевные площади и выход с зимы ожидаем финальное валовое производство зерновых на уровне 63-65 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем необходимо внутреннему рынку. Финальную цифру мы сможем сформировать в конце мая, все будет зависеть от дождей в этот период. По прогнозу они должны быть. Возможно даже цифра будет больше", – сказал Высоцкий.

По словам заместителя министра, угроз продовольственной безопасности в масштабах страны из-за неблагоприятных климатических условий нет, критическая ситуация сложилась только в одном регионе – Одесской области.

"Потери там большие, местами до 50% посевов. Сейчас подводят итоги потенциальных убытков, будут передавать документацию, проводить у себя комиссии и рассматривать возможность финансирования с резервного фонда или другими имеющимися инструментами. Мы будем изучать ситуацию по этому региону для поддержки тех фермеров, у которых большой процент потерь и есть риск стать банкротом", – отметил Высоцкий.

Как сообщалось, ранее в апреле Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в 2020 году до 60 млн тонн из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19.

Напомним, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.